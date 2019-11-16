İHH'den ''Yeni Dünya Düzeninde Değişen Coğrafyalar '' konferansı

– Hakkari’de, İnsani Yardım Derneği (İHH) Hakkari Şubesi tarafından ''Yeni Dünya Düzeninde Değişen Coğrafyalar ''konulu panel düzenlendi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Konferans salonunda gerçekleştirilen konferansa İHH Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Gazeteci Yazar Ayşe Müzeyyen Taşçı, İHH Hakkari Şube Başkanı Orhan Temel ile İHH üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Kur'anı Kerim tilavetiyle başlayan program da katılımcılara İHH yardım kuruluşunun kısa filmi slaytı izletildi. Açılış konuşmasını yapan İHH Hakkari Şube Başkanı Orhan Temel, İHH'nin 1992 yılında Bosna savaşından sonra gönüllülerin bir araya geldiğini ve bir iyilik hareketi olduğunu söyledi. Temel, "5 kıta ve 135 ülkede faaliyet gösteren İnsan Hak ve Hürriyetleri Vakfı çok büyük işlere imza attı. İHH Hakkari'de dernekleşti. Bundan sonraki çalışmalarımız daha hızlı ve bereketli olacaktır. Konferansımız hayırlara vesile olsun ben bütün katılımcılara teşekkür ederim'' dedi.

Konferansa konuşmacı olarak katılan Ayşe Müzeyyen Taşçı ise, "Yeni Dünya Düzeninde Değişen Coğrafyalar ve Ümmet Coğrafyaları" konulu sunumunu yaptı.

HAKKARİ 16 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:15

GÜNEŞ 06:38

ÖĞLE 11:55

İKİNDİ 14:38

AKŞAM 17:01

YATSI 18:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.