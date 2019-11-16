Hakkari Kırıkdağ mezarlığında yangın çıktı

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HakkariVan karayolunda bulunan Kırıkdağ köyü mezarlığında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Öğle saatlerinde HakkariVan karayolu üzerinde bulunan Kırıkdağ köy mezarlığına yangın çıktı. Köylülerin durumu Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bildirmesi üzerine ekipler hemen yangın yerine hareket etti. Alevler, rüzgarın etkisiyle kuru otları ve bıttım ağaçlarına sıçraması sonucu ekipler yer yer zor anlar yaşadı. İtfaiye ekibi ve köylülerin uzun uğraşları sonucu alevler yerleşim alanına ulaşmadan söndürüldü.

HAKKARİ 16 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:15

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