Hakkari’de 3 günlük kan bağışı kampanyası sone erdi

Kızılay tarafından Hakkari'de başlatılan ve 3 gün devam eden kan bağışı kampanyasında 260 ünite kan ve 40 kök hücre bağışı alındı.

Vatandaşlar, kampanya kapsamında Bulvar Caddesi üzerindeki mobil kan bağışı aracına 3 gün boyunca gelerek kan bağışında bulundu. Kızılay Hakkari Şube Başkanı Recep Bozkurt, kan bağış aracının 1314 ve 15 Kasım tarihleri arasında Hakkari Belediyesi karşısında başlattığı ve 3 gün devam eden kan bağışının sona erdiğini söyledi. 'Kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır' diyen Bozkurt, “Kan bağışı kampanyasında 260 ünite kan ve 40 kök hücre bağışı alındı. Duyarlılık gösteren vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

HAKKARİ 16 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:15

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