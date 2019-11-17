Hakkari’de çevre temizliği

Hakkari Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, çevre kirliliği oluşturan etkenleri ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

Hakkari Belediyesi, ev ve iş yerlerinde yapılan tadilat çalışmaları sonrasında oluşan moloz atıklarını bırakılan noktalardan topluyor. Her türlü ihbarları göz önüne alan ekipler, çevreye bırakılan ev eşyası, moloz ve geri dönüşümü sağlanan atıkları toplayarak bertaraf edilmesini sağlıyor.

İnşaatlardan çıkan molozlar ve soba küllerinin oluşturduğu atıklar önemli derece kentsel kirliliğe neden oluyor. Hakkari Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ekipler vasıtasıyla moloz ve kül atıklarının toplanması hizmetini vatandaşa sunuyor. Belediye ekipleri, vatandaşların başvurularını dikkate alarak, kepçe ve kamyon ile molozlar ve külleri topluyor.

HAKKARİ 17 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:16

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