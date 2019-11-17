Hakkari’de korkutan yangın

Hakkari’de iki katlı bir evin çatı katında çıkan yangın korkuya neden oldu.

Medrese Mahallesi’nde ikamet eden Kerim Kaçar isimli vatandaşın iki katlı toprak evinin çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına hemen müdahalede bulundu. İtfaiye ekibi ve mahalle sakinlerinin yardımıyla söndürülmeye çalışılan yangın, rüzgarın etkisiyle daha da büyüdü.

Çatıdan aniden düşen tahtalar nedeniyle itfaiye ekipleri adeta ölümden döndü. Yapılan uzun uğraşların ardından yangın kontrol altına alınırken, çatı kısmında ise büyük maddi hasar meydana geldi.

HAKKARİ 17 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:16

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