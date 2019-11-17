Evleri yanan yeni evli çift yardım eli bekliyor

Hakkari’de yeni evlenen çiftin oturduğu ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Medrese Mahallesi’nde kirada oturan 2 nüfuslu Abdulkerim Kaçar’ın evinde öğle saatlerinde çıkan yangın büyük hasara yol açtı. Yaklaşık 3 ay önce evlendiğini belirten Abdulkerim Kaçar, çıkan yangında evlerinin kullanılamaz hale geldiğini belirterek, soğuk kış günlerinde perişan olduklarını söyledi. Kaçar, “3 ay önce dünya evine girdim. Bir yakınımıza ait iki katlı toprak evin ikinci katına yerleştik. Soba bacasında çıkan kıvılcım sonucu evimizin çatı kısmı tamamen yandı. Evimizin iç kısmında da tahribat meydana geldi ve evdeki eşyalarımız kullanılamaz hale geldi. İşsiz olduğum için soğuk kış günlerinde dışarıda kaldım. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ev eşyalarımız sular altında kaldı. Soğuk. Evimize yerleşemediğimiz için geçici bir süre için yakınlarımızda kalıyoruz. Yetkililerden ve hayırsever vatandaşlardan bize yardımcı olmalarını istiyoruz” dedi.

HAKKARİ 17 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:16

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