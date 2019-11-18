PTT’den '24 Kasım' indirimi

PTT Hakkari Şubesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle yüzde 25 indirim başlattı.

PTT Hakkari Başmüdürü Fesih Çelik, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.) olarak öğretmenler için indirim kampanyası başlattıklarını söyledi. Başmüdür Çelik, “Buna göre öğretmenler 1825 Kasım 2019 tarihleri arasında APS kurye ve posta kargosu gönderilerini yüzde 25 indirimli olarak alıcılarına ulaştırabilecek. Öğretmen kimlik kartını ibraz edenler, kampanyadan faydalanabilecek. PTT A.Ş., her sene 24 Kasım Öğretmenler Günü'nden evvel kurye ve kargo gönderilerinde indirim uyguluyor. PTT A.Ş., 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle ‘Bir Mektup Yaz Hatıra Kalsın’ kampanyasını başlatmış ve bu kampanyanın özel hazırlanmış mektup kağıdı ve zarfları, PTT’den posta ücreti müşteriden uygulanmasına başlamıştır. Bu vesileyle bütün öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutlar, saygı ve sevgilerimi sunarım” dedi.

HAKKARİ 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:16

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