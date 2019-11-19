Yüksekova’da donan şelale büyülüyor

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde soğuk havaların etkisini göstermesiyle donan şelale, görenleri adeta büyülüyor.

İlçedeki CiloSat Dağları bölgesindeki şelale, donan görüntüsüyle güzel manzara oluşturuyor. Bölgede faaliyetler sürdüren Yüksekova Doğa Tutkunları Kulübü üyeleri, her hafta olduğu gibi bu hafta da CiloSat Dağları bölgesini gezdi. Donan şelaleyi gören doğa tutkunları, manzara karşısında hayran kaldı.

Donan şelaleliyi fotoğraflayan Yüksekova Doğa Tutkunları Kulüp Başkanı Kahraman Aytan, Yüksekova’nın tüm güzelliklerini tanıtmaya devam ettiklerini belirterek, “Bu hafta hem dışarıda hem de ilçemizde yaşayan doğa tutkunlarıyla CiloSat Dağları ve gölleri bölgesine çıkarak doğa yürüyüşü yaptık. 20 kilometrelik yürüyüşün ardından CiloSat Gölleri bölgesine vardık. Beyaz örtüyle kaplanan dağların yamacındaki şalelenin donan görüntüsü karşısında hayran kaldık. Bizde hem yürüyüşümüzü hem de gezimizi güzel bir şekilde değerlendirmek için donan şelalenin önünde doyasıya fotoğraf çektik. Bizimle yürüyüşe gelen dostlar ise gördükleri manzara karşısında hayran kaldılar” dedi.

HAKKARİ 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:17

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