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Hakkari’de fırın ve pastaneler denetlendi

İHA

Hakkari Belediyesi ekiplerinin kent merkezindeki fırın ve pastanelere yönelik hijyen denetimleri devam ediyor.

Hakkari’de fırın ve pastaneler denetlendi

Hakkari Belediyesi ekiplerinin kent merkezindeki fırın ve pastanelere yönelik hijyen denetimleri devam ediyor.
Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Gıda Kontrol Birimi ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ekmek fırınları ve pastanelere yönelik yürüttüğü denetimlerini program dahilinde sürdürüyor. Sağlıklı gıda tüketmesini amaçlayan zabıta ekipleri, pide fırınlarda hijyen, ruhsat ve gramaj denetimleri gerçekleştiriyor.
Ekipler, yeterli olmayan ve kurallara uymayan iş yerlerine yönelik tutanak tutarak, cezai işlem uygulanmasını sağladı. Bazı iş yerlerinin de mühürleme işlemi, zabıta tarafından sabahın erken saatlerinde gerçekleştirildi. Zabıta ekipleri, ilçede sorumluluk sahalarında olan tüm bölgelerde denetimlerin devam edeceğini açıkladı.

HAKKARİ

19 Kasım 2019 Salı

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