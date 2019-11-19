Irak sınırında sonbahar cümbüşü Çukurca’da sonbahar mevsiminde açan çiçeklerler vatandaşları şaşırttı

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde sonbahar mevsiminin oluşturduğu muazzam doğa görüntüleri, insanı adeta kendine hayran bırakıyor.

Sonbaharda yeşilin yanı sıra sarı, turuncu ve kırmızının tonlarını sergileyen ağaçlarla kaplı Çukurca, adeta renk cümbüşü sunuyor. Kuzey Irak sınırında bulunan Çukurca ilçesinde sonbahar aylarında açılan çiçekler ise ilçeyi güzelleştirirken, vatandaşları da şaşırttı. İlçe sakinlerinden Hüseyin Güneş (80), ilk defa bu mevsimde çiçeklerin açtığına şahit olduğunu belirterek, “Eskiden bu mevsimlerde ilçede kardan geçilmezdi. Fakat mevsimler değiştiği için sanki bahar ayındayız gibi çiçekler açıyor” dedi.

HAKKARİ 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:17

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