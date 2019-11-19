Yüksekova’da “Peygamberimiz ve Aile” konulu konferans

Hakkari’nin Yüksekova İlçe Müftülüğü tarafından Mevlidi Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında “Peygamberimiz ve Aile” konulu bir konferans düzenlendi.

Konya Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusufacar’ın konuşmacı olarak katıldığı konferansa, Yüksekova Kaymakamı Osman Doğramacı'nın eşi Hatice Doğramacı, Hakkari İl Müftüsü Faruk Gürbüz, İlçe Müftüsü Şakir Şahin, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, ortaöğretim öğrencileri ve öğretmenleri, müftülük çalışanları, din görevlileri, Kur’an kursu öğreticileri ve vatandaşlar katıldı. Merkez İhsaniye Camii Müezzin Kayyımı Yasin Sönmez’in okuduğu Kur’an Kerim tilavetiyle başlayan konferans, sinevizyon gösteriminin ardından Türkçe ve Kürtçe ilahi ve kasidelerle devam etti. İlçe Müftüsü Şakir Şahin’in yaptığı açılış konuşmasının ardından kürsüye çıkan Hakkari İl Müftüsü Faruk Gürbüz, Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Acar’a teşekkür etti.

“Peygamberimiz ve Aile” temalı konferans veren Doç. Dr. Yusuf Acar ise, “Peygamber Efendimiz (sav), ‘nikah benim sünnetimdir. Kim benim sünnetimle amel etmezse, benden değildir’ buyurmuştur. O halde evlilikleri geciktirmemeliyiz. Lakin küçük yaşlarda çocuklarımızı evlendirmeyelim. Şayet evlendirirsek o ailede huzur ve mutluluk en aza inmektedir. Huzurun iki kaynağı vardır. Camiler ve aile. Aile de eşler arasında hiçbir fark yoktur, üstünlük takvadadır. Günümüzde de maalesef evlilik yaşı oldukça ilerledi. Bu ilerlemenin iki büyük nedeni vardır. Birincisi kariyer uğruna evlilik yaşını çok ilerletmemek lazım. İkincisi de ‘düğün yapacağız’ diye gençlerimize fazla külfet çıkarmamamız gerekir. Peygamber Efendimiz (sav), ‘düğünün en muhteşem olanı basit ve kolay olanıdır’ buyurmuştur. Mutlu evliliğin formülü; sevgi, saygı, sadakat, sabır ve dil ile üsluptur. Eğer bunları bir araya getirirsek, huzurlu ve mutlu bir aileye sahip oluruz” dedi.

Konferans, Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediye verilmesi ve Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Acar’a plaket takdim edilmesiyle sona erdi.

HAKKARİ 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:17

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