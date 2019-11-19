Hakkari'de uyuşturucu operasyonu

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, jandarma ve polisin yaptığı uygulamada 6 kilo 60 gram metamfetamin ile 1 kilo 2 gram eroin ele geçirildi.

Hakkari Jandarma Komutanlığı ile emniyet müdürlüğü ekipleri, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçunu önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında, Yüksekova Akpınar köyü ve ilçe merkezinde yol uygulaması yaptı. Uygulama kapsamında şüpheli araç ve kişiler arandı. Aramalarda 6 kilo 60 gram metamfetamin ve 1 kilo 2 gram eroin ele geçirildi.



HAKKARİ 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:17

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