Yüksekova’da ‘Çocuklar İçin Çal’ etkinliği

Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki öğrenciler ve öğretmenler, ‘Çocuklar İçin Çal’ etkinliği düzenledi.

İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan Özel Teknokent Koleji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri, köy çocukları için şiir ve müzik dinletisi düzenleyerek, gelen misafirlere güzel anlar yaşattı. Okulun konferans salonunda velilerin, öğrencilerin ve öğretmenlerin katılımıyla düzenlenen şiir ve müzik dinletisi sonrası köy çocuklarına ayakkabı alınmak üzere bağış toplandı.

Şair Sezai Karakoç’un “Ey Sevgili" şiirinin okunmasıyla başlayan etkinlikte konuşan Okul Müdürü Cebrail İrinç, “Bu etkinliği hazırlamamızın amacı, bir farkındalık uyandırmak ve köyde yaşayan çocuklarımızla bir dayanışma örneği sergilemektir. Bu anlamda velilerimizin de katkısıyla karınca kararınca bir yardım toplamayı ve köydeki çocuklarımıza ulaştırmayı arzulamaktayız. Etkinliğimize iştirak eden herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Öğretmen İslam Dindar ise, “Çocuklar İçin Çal" etkinliğinin öneminden bahsederek, “Öğrencilerimizde paylaşma ve dayanışma bilincini geliştirmek ve köyde yaşayan çocuklarımıza yardım amacıyla bu etkinliği düzenledik” ifadelerini kullandı.

Okulda düzenleyen şiir ve müzik etkinliği, öğrenciler tarafından seslendirilen türkülerle son buldu.

HAKKARİ 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:18

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