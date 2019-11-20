Hakkari’ye 41 milyonluk yatırım Hakkari Valisi ve Belediye Başkanı İdris Akbıyık: “Hakkari’de 12 bin 400 lisanlı sporcumuz var”

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından il genelinde 41 milyon 424 bin TL değerinde spor tesisleri yapılacağını söyledi.

Milyonluk tesislerin nerelere yapılacağıyla ilgili detaylı bilgiler veren Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gençliğe ve spora büyük destek verildiğini söyledi. Hakkari’nin yüzde 63,5 nüfusla Türkiye’nin en genç nüfusuna sahip olduğunu ifade eden Vali Akbıyık, gerek Hakkari’nin coğrafi yapısı gerekse insan yapısı kültüründen dolayı spora inanılmaz bir yetenek ve ilginin olduğunu kaydetti. Kıt imkânlara rağmen Hakkarili gençlerin ve çocukların ulusal ve uluslararası müsabakalarda çok iyi sonuçlar aldığını ve Hakkari’de 12 bin 400 lisanlı sporcunun olduğunu dile getiren Vali Akbıyık, birinci ligde de bir kadın futbol takımının olduğunu belirtti. Vali Akbıyık, “Bir bayan takımımız var. 3. ligde 3 voleybol takımımız var. Engelliler basketbol takımımız bölgesel ligde, yine bir futbol takımımız bölgesel ligde, 11 civarında amatör spor takımımız var, emniyet polis gücümüzde de bin 200 civarında lisanslı sporcumuz var. Bu potansiyeli değerlendirmek amacıyla Hakkari Valiliği, Hakkari Belediye Başkanlığı olarak tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla Gençlik Ve Spor İl Müdürlümüzle, milli eğitim, emniyet teşkilatı ve spora ilgi duyan tüm kesimlerimizin katılımıyla elimizde bulunan imkanları seferber ediyoruz” dedi.



“10 bin çocuğumuz kayak kaymayı, bin 500 çocuğumuz da yüzmeyi öğrendi”

Vali İdris Akbıyık, önümüzdeki yıl ‘Yüzme Bilmeyen Çocuklarımız Kalmasın’ projesi çerçevesinde son 3 ay içerisinde bin 500’ün üzerinde çocuğun yüzme öğrendiğini söyledi. Vali Akbıyık, “Türkiye’nin en güzeli olan kayak merkezimizde geçen kış sezonunda yaklaşık 10 bin öğrencimiz valilik imkanlarımızla kayak öğrendi. ‘Sağlıklı Gelecek, Spor Sporla Gelecek’ projesi kapsamında 11 dalda yaklaşık 10 bine yakın öğrencimiz de çeşitli spor etkinliklerinde bulundular. Bu potansiyeli değerlendirmek amacıyla geçen hafta hem Hakkari Valisi hem de Hakkari Belediye Başkan Vekili olarak Gençlik ve Spor İl Müdürümüz, tüm belediye başkanlarımız ile birlikte Ankara’ya gittik, Gençlik ve Spor Bakanımız ile görüştük. Bu görüşmeler içerisinde de Hakkari ilimizde 41 milyon 424 bin TL’lik yapılacak olan birçok tesisin protokolünü imzaladık” ifadelerini kullandı.

Hakkari’ye yıllar sonra spor alanında yapılacak önemli hizmetler olacağını dile getiren Akbıyık, “Hakkari merkez için 2 bin 800 rakımda bir kayak merkezimiz var. Biz burada valilik, il özeli idaresi ve çeşitli kurumların desteğiyle tesisler yapıyoruz. Burada teleskiyi DAKA desteği ile bitirdik. İnşallah kayak severler, geçtiğimiz yıla göre çok daha güzel şartlarda profesyonelce kayak yapabileceklerdir. Burada konuk evi ya da otel dediğimiz tesisin ihalesi il özel idaremiz tarafından yapılmıştı ve bunun için DAKA’dan destek alacağız” diye konuştu.



41 milyon 424 bin TL değerinde yeni spor tesisleri

Hakkari’ye büyük bir önemin verildiğini belirten Vali Akbıyık; il merkezi, ilçe ve beldelerde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 41 milyon 424 bin TL değerinde spor tesisi yapacağını söyledi. Vali Akbıyık, “Kayak merkezindeki konuk evi için Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 5 milyon TL değerinde destek verilerek, bunun protokolünü imzaladık. Merzan Mahallesi’nde de bir futbol sahamız var. Buraya bin kişilik bir tribün yapılacaktır. Hakkari ilimizde uzun vadede spor sahasına ihtiyacımız var. Görüşmeler yaptık, ancak ilk etapta türbin yapılacak ve bunun da protokolünü imzaladık. Yine Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün imzaladığı projeler var” dedi.



“Hakkari’nin 4 ilçesi ve 3 beldesinde ilkler yaşanacak”

Hakkari’nin 4 ilçesi ve 3 beldesine yapılacak olan spor tesisleri hakkında da bilgi veren Vali Akbıyık, “Çukurca ilçemizde 1 spor salonu, yarım olimpik yüzme havuzu, kapalı sentetik çim yüzeyli halı saha, açık spor tesisi, yine açık sentetik çim yüzeyli halı saha olmak üzere 5 adet tesis yapılacak. Türkiye’nin en yeni ilçesi Derecik ilçemizde ise yarı olimpik yüzme havuzu, gençlik merkezi, 10 adet açık spor tesisi, açık çim yüzeyli halı saha, futbol sahası, tribün, soyunma odası olmak üzere 5 adet spor tesisi yapılacak. Şemdinli ilçesinde yarı olimpik yüzme havuzu, açık spor tesisi, 3 adet sentetik çim halı saha protokolü imzalandı. Yüksekova ilçesinde de yarı olimpik yüzme havuzu, spor salonu, kapalı sentetik çim yüzeyli halı saha, açık sentetik çim yüzeyli halı saha olmak üzere 4 tesis yapılacak. İlçelerimizin yanında beldelerimizde de bir takım tesisler yapılacak. Büyükçiftlik beldesinde bir spor salonu, sentetik kapalı çim yüzeyli halı saha, Esendere beldesinde gençlik merkezi, sentetik çim yüzeyli halı saha, 2 adet açık sentetik açık çim yüzeyli spor salonu, Durankaya beldesinde 1 gençlik merkezi, 2 adet kapalı sentetik çim yüzeyli halı saha ve 4 adet açık spor tesisi yapılacaktır. İlçe ve beldelerimizde toplam 42 tesis yapılacak. Bunların maliyeti 41 milyon 424 bin lira. İnşallah bahsettiğimiz tesisler en kısa sürede hayata geçirilecektir. Burada başta Gençlik ve Spor Bakanımıza, bakan yardımcılarımıza, Spor Toto Genel Müdürümüze ve orada bize destek veren tüm ilgililere teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

HAKKARİ 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:18

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