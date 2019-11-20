Öğrenciler ve aileleri yemekte ağırlandı

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde devam eden ‘Okul Destek’ projesi kapsamında 70 öğrenci ve aileleri yemekte ağırlandı.

Şemdinli Sosyal Hizmet Merkezi tarafında okulların ilk ara tatile girmesinin ardından öğrenci ve aileleri yemekte ağırlandı. İlçe Kaymakamı Yakup Güven’in de katıldığı yemekte konuşan Sosyal Hizmet Merkezi Müdiresi Hediye Yetkin, çocuklar ve aileleriyle yemekte bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını belirterek, “Misafirlerimiz çok sevindiler. Biz bu tür projelere devam edeceğiz” dedi.

HAKKARİ 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:18

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