Denetimli serbestlik yükümlüleri fidan dağıttı

Hakkari Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve yükümlüler tarafından ‘Geleceğe Nefes Ol’ kampanyası kapsamında fidan dağıtıldı.

Hakkari Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Türkiye genelinde "Geleceğe Nefes Ol" kampanyası kapsamında Cumhuriyet Savcısı Mehmet Burak Tek'in katılımıyla Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından Hakkari Adliyesi bahçesinde vatandaşlara ücretsiz fidan dağıttı.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü görevlileri ve personelleri tarafından 300 fidan dağıtımı gerçekleştirildi.

Fidan dağıtım törenine katılan vatandaşlar, ilgililere teşekkür etti.

HAKKARİ 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:18

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