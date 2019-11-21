Vali Akbıyık, Şemdinli'deki muhtarlarla bir araya geldi

Hakkari'nin Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı ve beraberindeki köy ve mahalle muhtarları, Vali İdris Akbıyık’ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Akbıyık, Başkan Saklı ve muhtarlarla sohbet ederek ilçenin sorun ve taleplerini dinledi. Vali Akbıyık, ilçedeki sorunların çözüme kavuşturulması için muhtarlara gereken desteği sağlayacaklarını ifade etti.

Ziyaretin sonunda Belediye Başkanı Tahir Saklı ve beraberindeki muhtarlar, Vali İdris Akbıyık’a tablo takdim ettiler.

Ziyarette Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Duruk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın da hazır bulundu.

HAKKARİ 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:19

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