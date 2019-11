Hakkari'de değişim ve dönüşüm devam ediyor Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık: “Kentin 50-100 yılık su ihtiyacını karşılayacak yeni bir proje çalışması başlattık”

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kentteki değişim ve dönüşümün devam ettiğini söyledi.

Makamında basın mensuplarına açıklamada bulunan Vali İdris Akbıyık, göreve başladıkları bir aylık süre zarfında birçok hizmet gerçekleştirdiklerini belirtti. İki kat asfalt, SSB beton yol uygulaması yaptıklarını ve bunun hizmetlerden sadece buz dağının görünen yüzü olduğunu ifade eden Akbıyık, vatandaşın her türlü ihtiyaç ve isteklerini yerine getirmek amacıyla devletin birimleri olarak her türlü çabayı gösterdiklerini kaydetti. Belediye başkanlığı görevine atanması vesilesiyle özellikle belediye işleriyle daha yakından ilgilenme ve bu işleri gerçekleştirme fırsatı bulduğunu ifade eden Vali Akbıyık, “İlk etapta halkımızın en çok arzu ettiği, Merzan Mahallesi’nde 2 kilometrelik yola toplam 15 santimetre kalınlıkta 2 kat asfalt yaparak Durankaya ve kayak merkezi yolunu vatandaşlarımızın hizmetine açtık. İlk defa, SSB (silindirik sıkıştırılmış beton) uygulamasını hastane ve Katramas arasında denedik. Merkez Otluca yolunun 4 kilometrelik kısmı da asfaltlanarak hizmete sunulmuş oldu. Doğalgaz artık ilimizde de kullanılmaya başlandı ve iki bin civarında bir abone var. Doğalgaz döşeme çalışması sonucunda, değişik mahallelerde bozulan yolların 15 kilometrelik kısmında, asfalt yama çalışması yapıldı. Yine TOKİ afet konutları yapımı, kanalizasyon ve içme suyu sorunlarını ele aldık. Hakkari su kaynakları yönünden zengin bir şehir. Kentte su sıkıntısının olmaması gerekir. Bunun için, Hakkari’nin içme suyu problemini gidermek ve su kaynaklarının arttırılması için kentin 50100 yılık su ihtiyacını karşılayacak yeni bir proje çalışması başlattık. Bunun için DSİ Genel Müdürümüz ile Otluca'daki suyun alımı ve arıtılması ile ilgili görüşme yaptık. Biraz uzun vadeli olacak, bu proje için şu anda etüt çalışmalarını başlattılar. Bu suyu arıtıp şebekeye iletilmesi durumunda şehrin 50100 yıllık su problemi bitecek inşallah. Yine, Berçelan Yaylası’ndan su kaynakları ilaveleri yapılarak, kışın su sıkıntısının önüne geçilmesi için yoğun bir çalışma başlatıldı. Şu anda su sıkıntımız yok, fazlalık var, diyebiliriz” dedi.

Ankara’da birçok görüşme yaptıklarını ifade eden Vali Akbıyık, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“İçişleri Bakanımız, Çevre ve Şehircilik Bakanımız, Gençlik ve Spor Bakanımız, SGK Başkanımız, Karayolları ve DSİ Genel Müdürü ve diğer kurumların genel müdürleri, her konuda yanımızdalar. Bazı illerimizin valilik ve belediyeleriyle görüşmeler yaparak, Hakkari'ye neler getirebilirizin çabası içinde olduk. Özelikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın destekleri bizim için çok önemli. Personel maaşları için kredi kullanacağız. Hakkari Belediyesi olarak, şu an ve önümüzdeki süreç için tabi ki çok rahat olduğumuzu maalesef söyleyemiyoruz. Personel maaşlarını bu ay ödemekte biraz zorlandık ve bu konuda destek talep ettik. Bu anlamda, yaklaşık 5 milyon civarında bir kredi kullanılacak. Karayolları Genel Müdürümüzle de görüştük. Köy yolları, belde, ilçe ve merkezdeki karayolu ağı ile ilgili görüşmelerde bulunduk. Desteklerini bizlere bildirdiler.”

Hakkari Belediyesine 4 yeni araç geleceğini belirten Vali Akbıyık, “Yapmış olduğumuz görüşmede, Hakkari Belediyesine 1 adet büyük, 2 orta çöp toplama aracı, 1 kazıcıyükleyici, 250 adet de çöp konteyneri sözünü aldık. İnşallah bunlar da ilimizin çevre temizliği anlamında önemli görevler ifa edeceklerdir. Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanımız ile de görüştük ve kendilerine beşe yakın proje sunduk. Ayrıca Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından Hakkâri il merkezi ve 4 ilçemize 4 adet yarı olimpik yüzme havuzu, 3 adet gençlik merkezi, 9 adet sentetik çim yüzeyli halı saha, 6 adet kapalı sentetik çim yüzeyli halı sahası, 2 adet nizami sentetik çim yüzeyli futbol sahası, 3 adet spor salonu, 15 adet çok amaçlı mini basketbol sahası inşa edileceği müjdesi alındı. ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ şiarıyla daha güzel, daha temiz ve daha yaşanılır bir Hakkari için birçok projemiz var. Tarihi Mir Kalesi'nden tutun mesire yerlerine ve bir millet bahçesine kadar. Yani bütün çabamız, Hakkari halkının mutlu olduğu, daha temiz, daha güzel, alt ve üst yapısıyla daha yaşanılır bir şehir imar etmektir. Bu doğrultuda elimizden gelen tüm imkanlarımızı seferber ederek çalışmaya gayret ediyoruz. Ben bu vesileyle; İçişleri Bakanımıza, Gençlik ve Spor Bakanımıza, Çevre ve Şehircilik Bakanımıza, DSİ, Karayolları Genel müdürlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

