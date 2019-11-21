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Kaymakam Doğramacı, muhtarlarla bir araya geldi

İHA

– Hakkari’nin Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.
Selahaddin Eyyübi Kültür Merkezinde yapılan toplantıya Kaymakam Doğramacı’nın yanı sıra İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, İlçe Müftüsü Şakir Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Çiçek ve ilgili birim amirleri katıldı. Tüm sorunların birlikte çözüleceği noktasına vurgu yapan Kaymakam Osman Doğramacı, “Daha öncede belirttiğim gibi, ilçede oturduğu halde ikametini köylerde gösteren vatandaşlarımızın bir an önce ikametlerini ilçeye taşımaları gerekiyor. Aksi takdirde hizmet konusunda imkânımız azalıyor. Çünkü nüfusa göre ödenek gerçekleşiyor. Bir diğer husus ise, ilçemizde 30 bin elektrik abonemiz var, ama su abonemiz 9 bin ile 10 bin arasındadır. Bu da demek oluyor ki abonesiz birçok hanemiz bulunuyor. Bunların tespiti için yeni bir ekip kurup abone sayımızı artırmamız gerekiyor. Su borcu olan vatandaşlarımızın bir an önce borçlarını ödemeleri gerekiyor ki hizmet konusunda yapmamız gereken çalışmaları yapabilelim. Diğer bir konu ise hazine ve mera arazileri, yani millete ait olana sahip çıkacağız. Kimsenin tek başına bir malı değil bu alanlar. Bu alanlarda usulsüz satışların olduğunu gördük. Bu satışlardan ve işgallerden dolayı problemler var. Biz bundan sonra hazine ve mera alanlarını işgal ettirmeyeceğiz. Mera arazilerinde kimin nesi varsa ya kendisi yıksın bize bırakmasın ya da biz hepsini yıkacağız. Bunların hepsine sahip çıkacağız. Tüm bunların yanında bir de rögar kapaklarının çalındığı yetmezmiş gibi, rögarların içlerini atık kül, toprak, taşla doldurmaya ve şehre zarar vermeye çalışanlar var. Tespitleri için çalışmaları başlattık. Bu kişileri bulduğumuz gibi çok ağır yaptırımlar ve cezai işlemler uygulayacağız. Şehrimiz için güzel şeyler düşünüyoruz. Ama şehrimize yapılan hizmetleri engellemeye çalışan herkes de bilsin ki onlara karşı her türlü tedbirimizi alacağız. Bu millete hizmet etmeye de devam edeceğiz. Artık yaşanabilir, huzurlu ve geleceğe umutla bakan bir Yüksekova inşa etmek istiyoruz. Tüm vatandaşlarımızın isteği de budur ve hepsi bizimle beraber bu yolda hareket edecekler. İnşallah çok yakın zamanda çok güzel bir şehri ortaya çıkaracağımıza inanıyorum ve buna inancım tamdır. Geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

HAKKARİ

21 Kasım 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:19
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  • İKİNDİ 14:35
  • AKŞAM 16:58
  • YATSI 18:17
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