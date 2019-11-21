Hakkari’de Bilişimle Üretim ve Bilişim Teknolojileri Çalıştayı

Mili Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan ara tatil döneminde Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda ‘Bilişimle Üretim ve Bilişim Teknolojileri Çalıştayı’ düzenledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür’ün açılış konuşmalarıyla başlayan çalıştay, daha sonra 2 farklı eğitim merkezinde devam etti. Tüm ilçelerden ve il merkezinden 29 bilişim teknolojileri öğretmeninin katılımı ile düzenlenen çalıştayda, bilişim teknoloji ders ve uygulamalarının önemi ve okullarda yaygınlaştırılması adına fikirler masaya yatırıldı.

Kodlama, eğitim yazılımları, robotik, mobil alanlarında onlarca program bilişim teknolojileri öğretmenleri tarafından incelendi. Farklı yazılımlar üzerinde çalışmalar yapan bilişim teknolojileri öğretmenleri tarafından hazırlanacak olan çalıştay sonuç raporu ile diğer branşlar için bilişim teknolojileri yol haritası da hazırlanacak ve okullarda dağıtılacağı bildirildi.

Hakkari’de geçen yıl uygulanmaya başlayan ‘Kodla Hakkari’m Projesi’ kapsamında yaklaşık 700 öğretmene verilen hizmet içi eğitimler de değerlendirildi.

HAKKARİ 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:19

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