Hakkari’de öğretmenler artık hayat kurtaracak

Hakkari Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ‘İlkyardım Merkezi’nde eğitim alan öğretmenler, öğrenci ve vatandaşın imdadına koşacak.

Teknik donanımı sağlanan ilkyardım merkezinde, kendileri de aynı zamanda öğretmen olan ve MEB'ce Ankara'da eğitime tabi tutulan İlkyardım Eğitmenleri Abdullah Kaval ve Ahmet Ertuş, köy öğretmenleri başta olmak üzere kentte görev yapan öğretmenlere ilkyardım ve temel yaşam konularında uygulamalı eğitim veriyorlar. "Doğru müdahale hayat kurtarır" sloganıyla başlayan eğitim sayesinde toplumda güven ve sevginin karşılığı olan öğretmenler, bir çocuğun dizi kanadığında, bir bebeğin boğazında cisim kaldığında, bahçesinde çalışan bir kişiyi yılan soktuğunda, hatta kış ayında karlar altında bir köyde doğum zamanı gelen bir kadın olduğunda akla gelen ilk isim olacak.

Yılda yaklaşık 500 öğretmenin faydalandığı eğitim programı hakkında değerlendirmede bulunan Hakkâri Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, 1980'li yıllarda öğretmenin köyde bulunduğu zamanlarda insanların kendilerini rahat hissettiklerini belirtti. Köyde biri hastalandığında ilk başvurulacak kişinin öğretmen olduğunu anlatan Gür, "Köyde bir çocuk ateşlendiği zaman 'öğretmen köyde mi' diye sorulurdu ve bir güven olurdu. Bazen ölmeyecek bir insan ilk müdahalenin yanlışlığından dolayı hayatını kaybedebiliyor, doğruluğundan dolayı da hasta kurtarılabiliyordu. İl Sağlık Müdürlüğünün de desteklediği bu gibi çalışmaları, insan hayatını kurtarma alanında çok önemli bir kurs olarak görüyorum. Öğretmenlerimizin öğrendiklerini görev yaptıkları yerlerde anne ve babalara da anlatarak faydalı olacaklarına inanıyorum" diye belirtti.

HAKKARİ 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:19

GÜNEŞ 06:43

ÖĞLE 11:56

İKİNDİ 14:35

AKŞAM 16:58

YATSI 18:17

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