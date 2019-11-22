Asker ve polisten Öğretmenler Günü kutlaması

Hakkari’de 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında asker ve polisler, öğretmenleri ziyaret ederek günlerini kutladılar.

Hakkari Dağ ve Komando Tugayı Komutan Vekili Piyade Albay Gürcan Sezengöz, Cumhuriyet İlk ve Ortaokulunu ziyaret etti. Albay Sezengöz; İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, okul idaresi ve öğretmenler tarafından karşılandı. Albay Sezengöz, öğretmenlerle bir araya gelerek günlerini kutladı.

İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın da, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle Şehit Selahattin İlk ve Ortaokulunu ziyaret ederek, Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ve öğretmenlere çiçek takdim ederek günlerini kutladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Öğretmenler Günü nedeniyle ziyaretlerin sürdüğünü belirterek, kendilerini ziyaret eden ve günlerini kutlayan Dağ ve Komando Tugayı Komutan Vekili Piyade Albay Gürcan Sezengöz, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve beraberindeki Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

HAKKARİ 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:20

GÜNEŞ 06:44

ÖĞLE 11:56

İKİNDİ 14:35

AKŞAM 16:58

YATSI 18:17

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