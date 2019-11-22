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Yüksekova’da silah ve mühimmat ele geçirildi

İHA

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “21 Kasım 2019 günü ilimiz Yüksekova ilçesi Doğanlı köyü kırsal alanında icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde tespit edilen sığınak içerisinde; 1 adet bixi makineli tüfek, 1 adet RPG7 roketatar silahı, 1 adet 7.65 mm susturuculu tabanca, 2 adet tabanca şarjörü, 600 adet bixi mühimmatı, 1 adet 200’lü bixi mayonu, 6 adet anti tank roketatar mühimmatı, 5 adet el bombası, 1 adet kara mayını, 6 adet roketatar sevk fişeği, 1 adet el telsizi, 1 adet el dürbünü, 1 adet dörtlü pil bloğu, 1’er adet pamço, mat ve uyku tulumu, çok miktarda yaşam malzemesi, örgütsel doküman ve tıbbi malzeme ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.

HAKKARİ

22 Kasım 2019 Cuma

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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