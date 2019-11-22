Derecik’te cep telefonu kaçakçılığı

Hakkari’nin Derecik ilçesinde 138 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “20 Kasım 2019 günü ilimiz Derecik ilçesi Güney Mahallesi civarında durdurulan bir araç üzerinde yapılan aramada, 138 adet çeşitli marka ve modellerde gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirilmiştir. 4 şahıs gözaltına alınmış olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.

HAKKARİ 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:20

GÜNEŞ 06:44

ÖĞLE 11:56

İKİNDİ 14:35

AKŞAM 16:58

YATSI 18:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.