Hakkari'de PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

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HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüksekova'nın Doğanlı Köyü kırsalında, bölücü terör örgütü mensuplarına ait silah ve mühimmat bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye operasyon düzenlendi. Bölgede yapılan aramada, terör örgütü PKK'ya ait, bixi marka makinalı tüfek, RPG-7 roketatar silahı, 7.65 mm susturuculu tabanca, 2 tabanca şarjörü, 600 bixi mühimmatı, 200´lü bixi mayonu, 6 adet anti tank roketatar mühimmatı, 5 el bombası, 1 kara mayını, 6 roketatar sevk fişeği, el telsizi, el dürbünü, dörtlü pil bloğu, birer panço, mat ve uyku tulumu, çok miktarda yaşam malzemesi, örgütsel doküman ve tıbbi malzeme ele geçirdi.





HAKKARİ 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:20

GÜNEŞ 06:44

ÖĞLE 11:56

İKİNDİ 14:35

AKŞAM 16:58

YATSI 18:17

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