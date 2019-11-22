Çukurca Belediyesinden taziye evi

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Hakkari'nin Çukurca Belediyesi tarafından Yeşil Çeşme Mahallesi’nde yaptırılan taziye evi hizmete açıldı.

Taziye evinin açılış törenine Belediye Başkanı Ensar Dündan, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Yaşar Görmez, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Acar, İlçe Müftüsü Akif Arıkmert ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılışta konuşan Belediye Başkanı Ensar Dündar, belediyenin katkılarıyla vatandaşların hizmetine sundukları taziye evinin hayırlı olmasını diledi. Başkan Dündar, amaçlarının diğer mahallelere de taziye evi kurmak olduğunu belirtti.

HAKKARİ 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:20

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