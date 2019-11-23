Okulların güvenliği özel güvenlikçilere emanet

Hakkari'de okulların emanet edildiği özel güvenlik görevlileri iş sağlığı ve güvenliği eğitiminden geçirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, (İŞKUR) ve İçişleri Bakanlığı arasında 12 Eylül 2018 tarihinde imzalanan “Okullar ve Çevresinin Daha Güvenli Hale Getirilmesine Yönelik İşbirliği Protokolü” gereği 20192020 eğitimöğretim döneminde okullarda görev yapacak özel güvenlik görevlilerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda eğitim verildi. Eğitim programına İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Müdür Yardımcısı Mustafa Kahraman, Şube Müdürü Oktay Kızılkaya, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Şevket Gözüdok ve okullarda görev yapacak olan özel güvenlik görevlileri katıldı. Eğitimin açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, “Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın güvenli bir ortamda eğitimöğretim görmeleri, madde bağımlılığı ve diğer zararlı alışkanlıklardan korunmaları açısından hayata geçirilen okullarda özel güvenlik uygulaması çok önemli. Böylelikle okullar ve çevresi daha güvenli hale gelecek. Öğrencilerin okulda güvende olacağı gibi, velilerin de bir takım endişeleri giderilmiş olacak. Bu tür eğitimleri önemsiyoruz. Çünkü söz konusu olan bizim çocuklarımızdır, gelecek nesillerimizdir. Onların daha iyi ve güvenli ortamlarda eğitim almalarını sağlamak zorundayız. Bunun içinde sizlere büyük görevler düşüyor” şeklinde konuştu.

Daha sonra söz alan Sivil Savunma ve İş Güvenliği Uzmanları eğitim yuvalarında yapılması ve dikkat edilmesi gereken hususlar, iş güvenliği ve sağlığı konularında sunumlar gerçekleştirdiler.

HAKKARİ 23 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:21

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