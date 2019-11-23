Hakkari Sümbül Mahallesinden belediyeye asfalt teşekkürü

Hakkari’nin Sümbül Mahallesi Muhtarı Ferdi Aksaç, mahallelerine yapılan asfalt çalışmasından dolayı Hakkari Belediye Başkanlığına teşekkür etti.

HakkariVan karayolu üzerinde bulunan yollarının köstebek yuvası olduğunu ve mahalle sakinlerinin ulaşımda sıkıntı yaşadıklarını beliren Sümbül Mahallesi Muhtarı Ferdi Aksaç, yollarını asfaltlayan Hakkari Belediye Başkanlığı yetkilileri ve asfalt ekibine teşekkür etti. Mahallelerinin toz toprak ve çamurdan kurtulduğunu ve asfalta kavuştuğunu anlatan Muhtar Aksaç, mahalle sakinlerin bunun sevincini yaşadıklarını söyledi. Ellerine kürek alarak asfalt ekibine eşlik eden Muhtar Aksaç, mahallelerinde var olan sıkıntıların ise birer birer çözüldüğünü belirtti.

HAKKARİ 23 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:21

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