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Başkan Büyüksu’nun 7 aylık icraatları Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu; “Okulumuza 24 ...

İHA

Başkan Büyüksu’nun 7 aylık icraatları Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu; “Okulumuza 24 saat su veriyoruz” “5 tır dolusu büz, menfez ve su borusu teslim aldık” “Cumhuriyet tarihinde bir ilk” “Öğrenci ve vatandaşlarımıza desteklerimiz sürüyor”

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, göreve başladıktan bugüne kadar geçen süredeki çalışmaları ve yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgi verdi.
30 Mart Yerel Seçimlerinde yüzde 49 oy oranıyla Esendere Belde Belediye Başkanı seçilen Dırbaz Büyüksu, göreve başladıktan bugüne kadar geçen süredeki çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Göreve geldiklerinde ilk olarak beldenin içme suyu sorununu ele aldıkları diyen Başkan Büyüksu, ”Bununla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığına boru talebinde bulunduk. Kısa süre içerisinde talebimiz karşılığında 2 bin 500 metre boru bize gönderildi. Şuan eski ishale hatlarımızı değiştiriyoruz. Yeni sıfır hatlar çekiyoruz. İnşallah bu hattın faaliyete geçmesiyle beraber daha önce beldeye günlük 4 saatlik su verilirken, bu hattın faaliyete geçmesiyle beraber günlük 12 saatlik su vereceğiz. Bu içme suyu sorununu büyük bir oranda gidermiş olacak. Desteklerinden dolayı Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’a, iş makinesi desteği sağlayan Yüksekova Kaymakamımız Osman Doğramcı’ya ve boruların birleştirilmesinde kullanılan makine desteği için Çukurca Belediye Başkanımız Ensar Dündar’a teşekkür ederim” dedi.

“Okulumuza 24 saat su veriyoruz”
Beldedeki Çok Programlı Anadolu Lisesi’nin suyunun olmadığını ifade ede Büyüksu, “Suyu çok zor şartlar altında temin ediyorlardı. Kaloriferleri çalışmıyordu. Biz belediye olarak karar aldık ve yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan bir kaynaktan okulumuza su vermeye başladık. Şimdi suyumuzu düzenli olarak günün 24 saati okulumuza su veriyoruz. Yine beldemizde bulunan resmi kurum ve kuruluşların talepleri doğrultusundan belediyemiz olarak 35 oturma bankı satın aldık. Bunları ilgili kurum ve kuruluşlara dağıtımı yapıldı. Hatta sadece beldemizdeki kuruluşlar değil, Yüksekova havalimanına da bu bankları verdik” dedi.

“5 tır dolusu büz, menfez ve su borusu teslim aldık”
Beldenin değişik yerlerine döşenmek suretiyle Hakkari İl Özel İdare Genel Sekreterliği’nde büz, menfez ve boru talep ettiklerini ifade ede Büyüksu, “20 gün önce 5 tır dolusu büz, menfez ve su borusu teslim aldık. Bu konuda bizlere desteklerini esirgemeye, Valimiz İdris Akbıyık başta olmak üzere, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Doruk’a ayrıca teşekkürlerimi sunarım” dedi.
“2020 yılında dere ıslahı tamamlanmış olacak”
Büyüksu, “Beldemizde İran’a geçmekte olan dere ıslahı ile ilgili çalışmamız vardı Devlet su işleri genel müdürleri ile görüştük. Devlet su işleri genel müdürü ve Bakan beyle bizzat görüşmemiz oldu. Bu proje ile ilgili geçen DSİ genel müdürlüğü ve bakanlıktan ekipler gelip incelemeler yaptılar. Şuan projesi tamamlandı, inşallah 2019 yılı bitmeden ihalesi yapılacak. 2020 yılında dere ıslahı da 2 kilometre bölümü tamamlanmış olacak” diye konuştu.

“Cumhuriyet tarihinde bir ilk”
Beldemizde her hangi bir spor tesisinin olmadığının altını çizen Büyüksu, “Bunun dışında yine en önemlisi Cumhuriyet tarihinden bugüne kadar beldemizde her hangi bir spor tesisi yoktu. İlk defa bizlerin yaptığı girişimlerin sonucunda beldemize 4 spor tesisi yapılacak. Bunun başında gençlik merkezi, ikincisi kapalı halı saha yapılacak. Gençlerimiz buradan Yüksekova’ya yaklaşık 40 kilometre gidip masraf ediyorlar. Gençlerimiz artık haftada bir kere değil, her gün burada inşallah spor salonlarının faaliyete geçmesiyle beraber düzenli olarak spor etkinliklerine katılacaklar. Bu beldeye çok güzel katkı sağlayacak. Belki bundan sonra birçok yatırımın önünü açacak, insanlar bunu görerek ciddi bir şekilde Esendere’ye yatırım yapacaklar. Bunun yanında 2 tane basketbol ve voleybol sahası verildi. Bir tanesi Çok Programlı Anadolu Lisesine, bir tanesi ise Güvenli İlkokulu ve Ortaokulunun bahçesine kuracağız. En azından çocuklarımız faydalansın” dedi.

“Öğrenci ve vatandaşlarımıza desteklerimiz sürüyor”
Beldedeki okullara düzenli yardım yaptıklarını ifade eden başkan Büyüksu, “Beldemizde bulunan Esendere İlkokulu ve Ortaokulu ile Çok Programlı Anadolu Lisesine kırtasiye yardımı, temizlik malzemesi yardımı ve maddi anlamda belediye imkânları dâhilinde düzenli olarak yardım yapıyoruz. Maddi durumu kötü olan ailelerimize destek sağlıyoruz. Çalışmalarda emeği geçen özellikle Gençlik ve Spor Bakanımız, Spor Bakan Yardımcımız, Hakkari Valimiz, Yüksekova Kaymakamımız, Hakkari milletvekilimiz, Hakkari il başkanımız ve Gazeteci Çetin Çetiner’e, İl Gençlik ve Spor Müdürü Reşit Güldağ’a ve emeği geçen herkese buradan teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

HAKKARİ

23 Kasım 2019 Cumartesi

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