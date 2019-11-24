Belediye başkan yardımcıları çalışmaları denetledi

Hakkari Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Vekili Aziz Gölbaşı ile Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, kentin değişik noktalarında yapılan çalışmaları denetledi.

Sümbül Mahallesi’nde yol asfaltlama çalışmaları tamamlanırken, kentin değişik noktalarında ise içme suyu arızalarının giderilmesi, yol dolguları, asfalt yama ve yağmur suyu kanallarının yapım çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. Hummalı bir çalışmanın başlatıldığı kentte yapılan hizmetler vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanıyor. Hakkari Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Vekili Aziz Gölbaşı ile Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, kentin değişik noktalarında yapılan çalışmaları yerinde denetlediler.

HAKKARİ 24 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:22

GÜNEŞ 06:47

ÖĞLE 11:57

İKİNDİ 14:34

AKŞAM 16:57

YATSI 18:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.