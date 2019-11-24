Hakkari’de satranç turnuvası

Türkiye Satranç Federasyonu Hakkâri İl Temsilciliği tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle satranç turnuvası düzenlendi.

Hakkâri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait spor salonunda yapılan turnuvaya, kentte görev yapan öğretmenlerle Hakkâri Üniversitesi öğretim görevlileri katıldı. Türkiye Satranç Federasyonu Hakkâri İl Temsilcisi Mustafa Özdemir ve il hakemleri, katılımcıların 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlayarak turnuvayı başlattılar.

Oldukça çekişmeli geçen turnuva sonucunda 23 Nisan İlk ve Ortaokulundan Abdullah Sever ve Ali Çıtak ile Şehit Olçok İlk ve Ortaokulundan Zahide Yoldaş dereceye girdiler. Dereceye giren öğretmenler madalyayla ödüllendirildi.

HAKKARİ 24 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:22

GÜNEŞ 06:47

ÖĞLE 11:57

İKİNDİ 14:34

AKŞAM 16:57

YATSI 18:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.