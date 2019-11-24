Hakkari'de ilk kez sinema atölyesi hayata geçirildi

Hakkari Üniversitesi tarafından ilk defa "İstanbul'dan Hakkari'ye Sinemanın Yeni Yolu" sloganıyla sinema atölyesi hayata geçirildi.

Hakkari Üniversitesinde ilk tez düzenlenen sinema atölyesi başvurularına gençler yoğun ilgi gösterdi. "İstanbul'dan Hakkari'ye Sinemanın Yeni Yolu" sloganıyla hayata geçirilen proje kapsamında hayata geçirilen sinema atölyesinde çalışmalara başlandı. 100 kişinin başvurduğu ve yapılacak elemelerle 50 müracaatın kabul edileceği sinema atölye çalışmaları kapsamında ilk ders 25 Kasım’da başlayacak.

Hakkari Üniversitesi Öğretim Görevlisi İbrahim Faruk Kurukaya ile birlikte atölyenin koordinasyonunu yürütecek olan yazar ve yönetmen Abdulhamit Güler’in görüntü ve yönetmenlik dersleri vereceği belirtildi. Sinema atölyesi etkinliğini 24 Kasım ile 1 Aralık tarihleri arasında düzenleyeceklerini belirten Kurukaya, “Sinema atölyesi etkinliğine İstanbul’dan gelecek başarılı yönetmenimizle birlikte senaryo, görüntü, kurgu ve yönetmenlik dersleri vereceğiz. 50 saat teorik ve pratik dersler verildikten sonra bir haftalık bir boşluk olacak. Daha sonra bu boşlukta bir kısa film ve belgesel çekimi yapılacak. Bu kısa film ve belgeselde tamamen Hakkari’nin kendi öz dokusunu ve kültürünü yansıtmaya çalışacağız. Ben özelikle İstanbul’dan bizi kırmayarak buraya gelen yönetmen hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Özelikle bu faaliyetin gerçekleştirmesinde en ön planda olan Abdulhamit Güler’e ve tüm katılımcılara teşekkür ediyoruz. İnşallah çok güzel bir etkinlik gerçekleştireceğiz. Sinema sanatı adına belki de Hakkari’de ilki gerçekleştireceğiz. Ayrıca bize ön ayak olan ve desteğini esirgemeyen Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş Hocamız ve Hakkari Üniversitesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Duygu Selçuk'a teşekkür ediyoruz” dedi.

Sinema atölyesi etkinliğine katılanlar ise Hakkari Üniversitesinin bir ilke imza attığını belirterek, atölye çalışmalarına katılmalarının mutluluğunu yaşadıklarını söylediler.

Yönetmen ve senarist Yeşim Tonbaz'ın senaryo, yazar Ayşe Şener'in ise "Sinema sanatında anlam arayışı" konulu derste gençlerle bir araya geleceği atölye kapsamında, yönetmen Seyid Çolak, yapımcıyönetmen Sinan Sertel, yönetmen Ekrem Aydın ve yönetmen Kubilay Erkan Yazıcı uzun metraj filmlerini katılımcılarla birlikte izleyeceği ifade edildi.

50 saat teorik ve pratik dersin yapılacağı Hakkari Üniversitesi Sinema Atölyesi, 1 Aralık'ta sona erecek.

HAKKARİ 24 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:22

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