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Fedakar öğretmenlerden okul boyama çalışması

İHA

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Armutdüzü köyünde görev yapan öğretmenler, Öğretmenler Günü'nde okullarını boyatarak öğrencilere sürpriz yaptılar.

Fedakar öğretmenlerden okul boyama çalışması

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Armutdüzü köyünde görev yapan öğretmenler, Öğretmenler Günü’nde okullarını boyatarak öğrencilere sürpriz yaptılar.
İlçe merkezine 70 kilometre uzaklıkta bulunan Armutdüzü köyündeki Armutdüzü İlk ve Ortaokulunda çalışan öğretmenler, bu sefer günlerini öğrencilerine hediye ettiler. Ara tatil nedeniyle öğrencilere sürpriz yapmak için okullarını boyatarak güzel resimlerle süsleyen öğretmenler, Öğretmenler Günü’nü de çalışarak geçirdi.
Fedakarlık gösterip Öğretmenler Günü’nde okullarını boyatan Sosyal Bilgiler Öğretmeni İbrahim Dilbilir, “Öğretmenler olarak bu ara tatili değerlendirelim dedik ve okulumuzu boyama ve güzelleştirme kararı aldık. Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Her ne kadar gün Öğretmenler Günü olsa da bu sefer hediye veren de biz olalım dedik ve öğrencilerimiz için sınıfları boyadık. Koridorlara, sınıflara eğitici ve içi bilgiler ile dolu çizimler yaptık. Okullarını böyle gördüklerinde yüzlerindeki heyecanı görmek dünyalara bedeldir. Onlar kocaman ve saf yürekli ve ülkemizin aydınlık gelecekleridir. İnşallah bu çalışmalarımızla yüreklerine dokunabilmişsizdir. Bütün öğretmenlerin günü kutlu olsun’’ dedi.

HAKKARİ

24 Kasım 2019 Pazar

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