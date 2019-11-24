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24 Kasım Öğretmenler Günü

İHA

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen törenle kutlandı.

24 Kasım Öğretmenler Günü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen törenle kutlandı.
Kaymakamlık önünde düzenlenen tören, Atatürk Anıtı’na çelenk bırakılması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezinin konferans salonunda Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu tarafından düzenlenen etkinliğe geçildi. Burada konuşan Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Öğretmenlerin gününü kutlayan Doğramacı, “Siz değerli öğretmen arkadaşlarımıza geleceğin müreffeh Türkiye’sini kurma noktasında yoldaşlarımıza, bir şeyler söylememiz gerektiğini düşünerek, beraber yürüdüğümüz bu yolun ne kadar meşakkatli olduğunu ve bu yolun en büyük mimarlarının da sizler olduğunu belirtmek istiyorum. Eğitim camiasını çok önemsiyoruz. Çünkü yeni bir Yüksekova inşa etmenin arifesindeyiz. Ve bununda öğretmenlerimizle olacağına inanıyorum. Biz bir inşa faaliyetinin sürekli kumla, çakılla, toprakla, çimentoyla olduğu düşüncesinden hareket ediyoruz. Halbuki biz yeni bir Yüksekova’yı öğretmeniyle, çocuğuyla, genciyle, kadınıyla inşa edeceğimize inanıyorum. Siz öğretmenlerimizin görevi çok zor, çünkü sizler cevherleri mücevherlere dönüştüren ustalarsınız. En değerli varlıklarımızı, dünyanın en değerli cevherini sizlere emanet ediyoruz. Askerlerimizi, mühendislerimizi, doktorlarımızı sizler eğitiyorsunuz. Yani bizi temsil eden kim varsa öğretmenlerimiz eğitiyor. Bizim yetiştireceğimiz çocuklar, geleceğin mutlu, huzurlu ve adil dünyasını inşa edeceklerine inanıyorum. Dünyanın tek vicdan kalesi bu ülkedir. Bu ülkenin çocuklarıdır. Bugünün dünyasına bakarak, geleceğin dünyasını güzelleştirecek adil, huzurlu, herkesin birbiriyle barış içinde yaşadığı dünyayı inşa edecek çocukları yetiştirmek zorunda olduğunuza inanmanız gerektiğine inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Öğretmenler Günü’nüzü kutluyorum” dedi.
Müzik dinletisiyle devam eden program, çocuk ve öğretmen korosunun sahne almasının ardından sona erdi.
Programa Kaymakam Osman Doğramacı, Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Çiçek, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, Yüksekova Belediye Başkan Yardımcısı Vekili Servet Canlı, sivil toplum kuruluş temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

HAKKARİ

24 Kasım 2019 Pazar

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