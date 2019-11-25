Vali Akbıyık'tan PKK katliamının yıl dönümünde İkiyaka'ya ziyaret

HAKKARİ Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, bölücü terör örgütü PKK tarafından 24 Kasım 1989 yılında Yüksekova ilçesine bağlı İkiyaka köyünde 28 kişinin öldürülmesinin 30'uncu yılında bölgeyi ziyaret ederek, halka başsağlığı dileğinde bulundu.

Beraberindeki protokol üyeleriyle Yüksekova İlçe merkezine bağlı İpek Mahallesi´ndeki Keremoğlu Camii´ne giden Vali Akbıyık, burada köy muhtarı Necmettin Kamali, kanaat önderleri ve köyde yaşayanlar tarafından karşılandı. Vali Akbıyık bir araya geldiği köylülerl başsağlığı dileğinde bulundu. Yüksekova İlçe Müftüsü Şakir Şahin'in okuduğu Kur´an-ı Kerim'in ardından katliamda hayatlarını kaybeden vatandaşlar için dua edildi. Vali Akbıyık, acılarını paylaştığı köylülerle bir süre sohbet ettikten sonra ilçeden ayrıldı.

HAKKARİ 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:23

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