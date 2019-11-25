İkiyaka katliamının yıl dönümü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

İkiyaka katliamının yıl dönümü

İHA

Hakkâri Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, bölücü terör örgütü PKK tarafından 24 Kasım 1989 yılında Yüksekova ilçesine bağlı İkiyaka köyünde 28 vatandaşın şehit edilmesinin 30. yılı münasebetiyle İkiyaka köyü sakinlerini ziyaret ederek başsağlığı dileğinde bulundu.

İkiyaka katliamının yıl dönümü

Hakkâri Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, bölücü terör örgütü PKK tarafından 24 Kasım 1989 yılında Yüksekova ilçesine bağlı İkiyaka köyünde 28 vatandaşın şehit edilmesinin 30. yılı münasebetiyle İkiyaka köyü sakinlerini ziyaret ederek başsağlığı dileğinde bulundu.
Beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte Yüksekova ilçe merkezine bağlı İpek Mahallesi’ndeki Keremoğlu Camii’ne giden Vali Akbıyık, İkiyaka Köyü Muhtarı Necmettin Kamali, kanaat önderleri ve köylüler tarafından karşılandı. Vali Akbıyık, camide bir araya geldiği İkiyaka köyü sakinlerine başsağlığı dileğinde bulundu. Yüksekova İlçe Müftüsü Şakir Şahin tarafından Kur’anı Kerim okunmasının ardından katliamda hayatlarını kaybedenler için dua edildi.
Vali Akbıyık, acılarını paylaştığı köylülerle bir süre sohbet ettikten sonra Yüksekova ilçesinden ayrıldı.

HAKKARİ

25 Kasım 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:23
  • GÜNEŞ 06:48
  • ÖĞLE 11:57
  • İKİNDİ 14:34
  • AKŞAM 16:56
  • YATSI 18:16
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Akbıyık'tan PKK katliamının yıl dönümünde İkiyaka'ya ziyaret
YEREL HABERLER Vali Akbıyık'tan PKK katliamının yıl dönümünde ...
AK Parti’li Kaya: “Oturduğumuz eve o dönem molotof attılar” AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Dr. Fatma Betül Sayan Kaya: “İkinci gün düğünümüzü yarıda kesmek zorunda kalmıştık”
YEREL HABERLER AK Parti’li Kaya: “Oturduğumuz eve o dönem molotof ...
24 Kasım Öğretmenler Günü
YEREL HABERLER 24 Kasım Öğretmenler Günü
Fedakar öğretmenlerden okul boyama çalışması
YEREL HABERLER Fedakar öğretmenlerden okul boyama çalışması
Vali Akbıyık'tan Öğretmenler Günü mesajı
YEREL HABERLER Vali Akbıyık'tan Öğretmenler Günü mesajı
24 Kasım Öğretmenler Günü
YEREL HABERLER 24 Kasım Öğretmenler Günü
Yüksekova’nın fedakar öğretmenleri Öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde lösemi hastası genç kızı yalnız bırakmadılar
YEREL HABERLER Yüksekova’nın fedakar öğretmenleri Öğretmenler, 24 ...
Atanamayan öğretmen adayı ayakkabı boyacısı oldu
YEREL HABERLER Atanamayan öğretmen adayı ayakkabı boyacısı oldu
Hakkari'de ilk kez sinema atölyesi hayata geçirildi
YEREL HABERLER Hakkari'de ilk kez sinema atölyesi hayata geçirildi
Hakkari’de satranç turnuvası
YEREL HABERLER Hakkari’de satranç turnuvası
Belediye başkan yardımcıları çalışmaları denetledi
YEREL HABERLER Belediye başkan yardımcıları çalışmaları denetledi
Irak sınırına askeri sevkiyat
YEREL HABERLER Irak sınırına askeri sevkiyat
Emniyet Müdürü Aydın, gazetecilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Emniyet Müdürü Aydın, gazetecilerle bir araya geldi
Başkan Büyüksu’nun 7 aylık icraatları Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu; “Okulumuza 24 saat su veriyoruz” “5 tır dolusu büz, menfez ve su borusu teslim aldık” “Cumhuriyet tarihinde bir ilk” “Öğrenci ve vatandaşlarımıza desteklerimiz sürüyor”
YEREL HABERLER Başkan Büyüksu’nun 7 aylık icraatları Esendere Belde ...
Hakkari Sümbül Mahallesinden belediyeye asfalt teşekkürü
YEREL HABERLER Hakkari Sümbül Mahallesinden belediyeye asfalt ...
Okulların güvenliği özel güvenlikçilere emanet
YEREL HABERLER Okulların güvenliği özel güvenlikçilere emanet
Yüksekovalı öğretmenler yüzlerce kursiyeri iş sahibi yaptı
YEREL HABERLER Yüksekovalı öğretmenler yüzlerce kursiyeri iş sahibi ...
Yüksekova'da öğretmenler 15 kilometre yürüyerek velileri evlerinde ziyaret ediyor
YEREL HABERLER Yüksekova'da öğretmenler 15 kilometre yürüyerek ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X