Yüksekova’da ‘şiddete hayır’ etkinliği

– Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle bir etkinlik düzenlendi.

Toplumsal Destekleme ve Kültür Derneğine bağlı İpek Mahallesi’nde bulunan Renkli Eller Sanat Atölyesinde bir araya gelen kadınlar, 25 Kasım hakkında bilgilendirildi. Burada konuşan Yüksekova Kadınları Toplumsal Destekleme ve Kültür Derneği Başkanı Hatice Temir, ‘Şiddete Hayır’ sloganıyla yola çıktıklarını belirterek, “Erkek ve kadınlarla beraber bu çalışmayı yürütmek istedik. Çünkü toplumsal bir sorunumuz var. Kadın ve erkekler birlikte olursak yol alabiliriz. Birlik olabilirsek çözebileceğimize inandık” dedi.

HAKKARİ 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:23

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