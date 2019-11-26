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Geçitli Jandarma Karakolu törenle hizmete açıldı Hakkari Valisi İdris Akbıyık: “Her geçen gün ...

İHA

Hakkari'nin Geçitli köyünde 1983 yılında yapılan Geçitli Jandarma Karakolu, güçlendirme çalışmasının ardından yeniden hizmete açıldı.

Geçitli Jandarma Karakolu törenle hizmete açıldı Hakkari Valisi İdris Akbıyık: “Her geçen gün büyüyen ülkemizde huzur ve güven var”

Hakkari’nin Geçitli köyünde 1983 yılında yapılan Geçitli Jandarma Karakolu, güçlendirme çalışmasının ardından yeniden hizmete açıldı.
Kent merkezinden 30 kilometre uzaklıkta bulunan Kato Dağı yakınındaki Geçitli köyündeki Geçitli Jandarma Karakol binası, kurban kesimi ve yapılan dualarla hizmete açıldı. Açılış törenine Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Durankaya Belediye Başkanı İsmail Demirci, MHP İl Başkanı Fatih Özbek, Geçitli köyü kanaat önderi Ayhan Tunç, Geçitli Köyü Muhtarı Hamdullah Kaya ile köy sakinleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Geçitli Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Başçavuş Caner Yürük tarafından karakolun tarihçesi hakkında bilgi verildi. Başçavuş Caner Yürük, karakolun kurulmuş olduğu 1983 tarihinden bu yana gelişen ve değişen Türkiye şartlarına uyum sağlayamaması ve kendisine tevdi edilen görevleri en iyi şekilde yerine getirmek maksadıyla dönem içerisinde çeşitli reorganizasyon çalışmaları gerçekleştirildiği belirtildi. Yürük, “Geçitli Jandarma Karakolunun yenilenme çalışmalarına 28 Haziran 2013 yılında, Geçitli köyü Mezartepe mevkiinde başlanılmış ve 67 bin 666 metrekare alan üzerine inşa edilmiştir. Geçitli Jandarma Karakolu, 21 Ekim 2019 tarihinde tamamlanmış, Atatürk düşünce, ilke ve inkılaplarına bağlı bir şekilde daha güçlü, daha etkin ve daha hızlı bir şekilde hizmet vermeye başlamıştır. Geçitli Jandarma Karakol Komutanlığı; Geçitli, Akkuş, Aksu, Işık, Pınarca, Kamışlı, Cevizdibi, Elmacık ve Kaval köylerinin huzur ve güvenliğinden sorumludur” dedi.
Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ise, “Bir yerde asayiş, huzur ve güven olmazsa ne eğitim olur, ne sağlık olur ne de başka hizmetler olur. Bundan dolayı burada yaklaşık 10 köyümüze hizmet veren bu karakolun daha modern, daha güzel bir binaya kavuşması da hem jandarmamız açısından hem mülki adli görevlerin yapılması açısından, köy halkı açısından çok önem arz ediyor. Bunda İçişleri Bakanımızın Süleyman Soylu’nun büyük destekleri var. Valiliğimiz, İl Özel İdaresi, köy halkı, tabi Jandarma Genel Komutanlığımıza teşekkür ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti hakikaten artık eskisine göre çok daha güçlüdür. Sadece yurtiçinde değil, yurtdışında da asayişin, huzurun, güvenin teminatıdır. Türkiye Cumhuriyeti Ordusu tüm kurum kuruluşlarıyla, jandarmasıyla, emniyetiyle, köy korucularıyla artık Barış Pınarı Harekatında olduğu gibi gerektiği gibi Suriye’de, gerektiği zaman Irak’ta ya da dünyanın mazlum milletlerinin olduğu herhangi bir coğrafyada asayiş ve huzur için görev yapabilecek düzeydedir” diye konuştu.
Ülkemizin eskisine göre çok güçlü olduğunu söyleyen Akbıyık, “Bölge olarak da tarihin en huzurlu, en güvenilir dönemini yaşıyoruz. Teknolojik açıdan gerçekten büyük gelişmeler var. Kendi silahımızı büyük oranda kendimiz üretiyoruz. İnşallah 2023’te, 2053’te, 2071’de Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendisinden beklenen o eski günleri, o hayal edilen dünyaya yön veren, şekil veren günleri de mutlaka tam manasıyla kavuşacaktır” şeklinde konuştu.
Tören; karakolun açılışı, gezilmesi, kurban kesimi, duaların yapılması ve ikramlarla sona erdi.

HAKKARİ

26 Kasım 2019 Salı

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