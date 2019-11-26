Hakkari'de karla mücadele toplantısı

– Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık başkanlığından, karla mücadele çalışmalarının başarılı bir şekilde yürütülebilmesi ve alınacak tedbirlerle ilgili karla mücadele toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıya Vali Yardımcısı İdris Koç, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Duruk, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Süreyya Doğan ve ilgili kurum müdürleri katıldı. Toplantıda bir konuşma yapan Vali Akbıyık, toplantıda il genelinde karla mücadelenin başarılı bir şekilde yürütülmesi ve alınacak tedbirlerin görüşüleceğini söyledi. Geçen yıl çok kar yağmasına rağmen tüm kurum ve kuruluşların canla başla çalıştığını ifade eden Vali Akbıyık, "Ben geçen yıl için il özel idaresi personeline, Karayollarına, Devlet Su İşlerine, VEDAŞ’a, tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. İnşallah bu sen de elbirliğiyle aynı başarıyı gösteririz. Çok şükür geçen yıl vatandaşın vicdanını sızlatacak, kamuoyunu rahatsız edecek olumsuz herhangi bir olay yaşamadık. Hakikaten metrelerce karda İl Sağlık Müdürlüğünün, 112 Acil Servisinin ambulansları gidip hastaları alarak zamanında hastaneye ulaştırdılar. Gecenin 02.0003.00’ünde il özel idaresi ve Karayolları personelimiz çok iyi çalıştılar. Tabi yolda bizim, kurumlarda bizim. Hepsi Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurumları. Burada yaşayan insanlara hizmet etmek için, onların daha rahat yaşamlarını sürdürebilmeleri için tüm kurum kuruluşlar olarak buradayız. Bu arada belediye de geçen yıl çok iyi çalıştı. Belediyeyi de unutmayalım. Belediye Başkan Vekili olarak belediyede bu yıl kışa hazır" şeklinde konuştu.

Toplantıda, il genelinde yürütülecek karla mücadele çalışmaları, yoğun kar yağışı ve soğuk hava sonucu ortaya çıkabilecek olumsuz ve acil durumlarda kamu kurum ve kuruluşlarınca alınacak tedbirler, hazırlıklar ve yapılacak çalışmalar görüşüldü.

HAKKARİ 26 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:24

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