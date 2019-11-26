Sümbülspor Kulübünden Vali Akbıyık'a ziyaret

Hakkâri Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Tekerlekli Sandalye Basketbol 3. Ligi C Grubunda mücadele eden Sümbül Engelliler Spor Kulübü yönetici ve sporcularını makamında kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Akbıyık, Sümbül Engelliler Spor Kulübü Başkanı Şükrüye Tatlı ve sporcularla bir süre sohbet etti.

Başkan Tatlı ve sporcular, ziyaret anısına Vali İdris Akbıyık'a üzerinde isminin yazılı bulunduğu takımlarına ait forma takdim ettiler.

Vali Akbıyık, yakından ilgilendiği sporculara mücadele ettikleri basketbol liginde başarılar diledi.

HAKKARİ 26 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:24

GÜNEŞ 06:49

ÖĞLE 11:57

İKİNDİ 14:34

AKŞAM 16:56

YATSI 18:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.