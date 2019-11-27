Yüksekova'da kar yağışı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde günlerdir yüzünü gösteren güneşli hava, yerini akşam üstü kar yağışına bıraktı.

Ülke genelinde devam eden pastırma sıcakları, Yüksekova ilçesinde bugün akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Akşam saatlerinden itibaren kar yağışı başlamasıyla beraber ilçenin İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan sürücülere zor anlar yaşattı. Yetkililer ise, sürücüleri daha dikkatli ve hız limitlerini aşmaması konusunda uyardılar. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar işlerine ve evlerine giderken zor anlar yaşadılar.

Öte yandan, Karayolları, özel idare ve belediye ekipleri vatandaşların olumsuz bir durum yaşamaması için hazır bekletiliyor.

HAKKARİ 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:24

GÜNEŞ 06:50

ÖĞLE 11:57

İKİNDİ 14:33

AKŞAM 16:55

YATSI 18:15

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