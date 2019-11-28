Yüksekova’da kar yağışı etkisini arttırdı

'Bu sefer hastalık beni yendi'

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisi artırdı.

Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde başlayan yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı başlamasıyla beraber ilçenin İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan sürücülere zor anlar yaşattı.

Yetkililer, sürücüleri daha dikkatli ve hız limitlerini aşmaması konusunda uyardılar. Bir yanda kar yağdığını gören çocuklar karın keyfini yaşarken, diğer yanda ise esnaflar iş yerlerinin önünü fırçayla temizledi.

HAKKARİ 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:25

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