Van ve Hakkari'de kar yağışı etkili oldu

VAN ve Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan yağmur, gece saatlerinde yerini kara bıraktı. Yüksekova ilçe merkezine yılın ilk karı düşerken, Van'ın ilçelerine bağlı 7 yerleşim biriminde ulaşım sağlanamıyor.

Hakkari´nin Yüksekova ilçesinde son günlerde havanın soğumaya başlamasıyla birlikte dün akşam etkisini artıran yağmur, ilçe merkezinde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı ile birlikte ilçe merkezi beyaza bürünürken, hava sıcaklığı da hissedilir derecede düştü.

7 YERLEŞİM BİRİMİNDE ULAŞIM SAĞLANAMIYOR

Bu arada Van ve çevresinde dün gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, yağıştan dolayı 7 yerleşim biriminde ulaşım sağlanamıyor. Ekipler kapanan mahalle ve mezra yollarını açmak için çalışma başlattı.



HAKKARİ 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:25

GÜNEŞ 06:51

ÖĞLE 11:58

İKİNDİ 14:33

AKŞAM 16:55

YATSI 18:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.