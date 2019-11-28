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Konyalı öğretmen babasından örnek davranış

İHA

Konya'dan Hakkari'ye gelen bir baba, öğretmen olan kızının sınıfını resimlerle süsledi.

Konyalı öğretmen babasından örnek davranış

Konya’dan Hakkari’ye gelen bir baba, öğretmen olan kızının sınıfını resimlerle süsledi.
Hakkari Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Felsefe Öğretmeni olarak görev yapan Hatice Sarıyıldız’ın babası Hasan Sarıyıldız, Konya’dan gelerek kızının sınıfını resimlerle süsledi. Hakkari’de öğretmenlik yapan kızının çok memnun olduğunu, sınıfında güzel şeyler yapmaya çalıştığını söyleyen Hasan Sarıyıldız, bir nebzede olsa katkı sunmanın çok güzel olduğunu kaydetti. Her türlü katkıyı sunan Okul Müdürü Sıtkı Zerek’e de teşekkür eden Hasan Sarıyıldız, eğitimin çok önemli olduğunu ve herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini söyledi.
Sıtkı Zerek de, öğretmen babası Hasan Sarıyıldız’a katkı ve emeklerinden dolayı teşekkür etti.

HAKKARİ

28 Kasım 2019 Perşembe

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