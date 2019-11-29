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Gerçek müzik aletlerine kavuştular

DHA

- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde Güvenli Ortaokulu'nda öğrenim gören 7'nci sınıf öğrencileri, kendi imkanlarıyla tahta, odun ve plastik kovaları enstrüman gibi kullanıp, şarkı söyledikleri videoyu sosyal medyadan paylaştı. Görüntüleri izleyen Esendere Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin Müdürü Kenan Canan ve müzik öğretmeni Ceylan Açat, öğrenciler için, içinde gerçek müzik aletlerinin bulunduğu müzik sınıfı oluşturdu.

- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde Güvenli Ortaokulu'nda öğrenim gören 7'nci sınıf öğrencileri, kendi imkanlarıyla tahta, odun ve plastik kovaları enstrüman gibi kullanıp, şarkı söyledikleri videoyu sosyal medyadan paylaştı. Görüntüleri izleyen Esendere Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin Müdürü Kenan Canan ve müzik öğretmeni Ceylan Açat, öğrenciler için, içinde gerçek müzik aletlerinin bulunduğu müzik sınıfı oluşturdu.
İran sınırında bulunan Esendere beldesindeki Güvenli Ortaokulu'nda eğitim gören 7'nci sınıf öğrencileri Bulut Altekin, Uygar Safalı, Cesur Aslan, Cevdet Baran, Enes Cindal ve Eşref Ölmez müzik grubu kurdu. Tahta, odun, plastik kova ve kasaları, org, mikrofon, darbuka ve gitar gibi kullanarak şarkı söyleyen öğrenciler, çektikleri videoyu ise sosyal medyada paylaştı. Videoyu izleyen Esendere Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Kenan Canan, görüntüleri, okulun müzik öğretmeni Ceylan Açat ile paylaştı.
Okul Müdürü Kenan Canan, Ceylan Açat ile birlikte Güvenli Ortaokulu'na gidip, burada müziğe ilgi duyan öğrenciler ile görüştü. Öğretmen Açat, daha sonra, farklı illerde tanıdığı müzik evleri ile görüşmeler yapıp, okula malzeme isteğinde bulundu. Bu talebine de olumlu geri dönüş alan Açat, bir ay gibi kısa bir sürede birçok farklı müzik aletini bir araya getirdi. Daha sonra Güvenli Ortaokulu'na gidip müzik aletlerini teslim eden Canan ve Açat, öğrenciler için içinde gitar, davul, org ney, kaval, darbuka, bağlama, def, zilli, flüt, melodika, nota sehpası ve mikrofonun bulunduğu 'Müzik Manzara' adlı sınıf oluşturdu.
Sınıfın açılışına Yüksekova Kaymakamı Osman Doğramacı, Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, Ak Parti Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, Esendere Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Kenan Canan, Müzik öğretmeni Ceylan Açat, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Açılış kurdelesini kesen Kaymakam Osman Doğramacı, hayırlı olması dileklerinde bulundu. Kaymakam Doğramacı, geri dönüşüm malzemelerinden müzik aletleri yapan öğrencilerle bir süre sohbet etti.
Durumu sosyal medyadan gördüğünü belirten Esendere Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Kenan Canan, "Müzik öğretmenimiz Ceylan Açat, farklı illerde tanıdığı müzik evleri ile görüşmeler yapıp okula malzeme isteğinde bulundu. Bu talebine de olumlu geri dönüşler aldı ve öğretmenimiz bir ay gibi kısa bir sürede, bu kadar farklı müzik aletini bir araya getirdi ve onlara hayatları boyunca unutamayacakları bir hediye sundu. Şu anda hem biz mutluyuz, hem de öğrenciler çok mutlu" dedi.

HAKKARİ

29 Kasım 2019 Cuma

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