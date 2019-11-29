Drone tasarlayan Tüner'den Vali Akbıyık'a ziyaret

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'Bu sefer hastalık beni yendi'

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan ve kendi imkânlarıyla hurda malzemeleri geri dönüştürerek drone tasarlayan Bedran Tüner, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Akbıyık, başarılı gencin yeni projeleri hakkında bilgi alarak bir süre sohbet etti.

HAKKARİ 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:26

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