'Bu sefer hastalık beni yendi'

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HAKKARİ'de, kırtasiye malzemesi yüklü TIR, seyir halindeyken yanmaya başladı. Askeri birliğe ait itfaiye aracının müdahale ederek söndürdüğü yangından TIR sürücüsü son anda kurtuldu.

Kırtasiye malzemesi yüklü TIR, HakkariÇukurca Karayolu'nun 60'ıncı kilometresindeki Köprülü Jandarma Taburu yakınlarına geldiğinde bilinmeyen nedenle alev aldı. Şırnak'tan Hakkari yönüne giden ve plakası ile sürücüsü açıklanmayan TIR'a, askeri birliğe ait itfaiye aracı müdahale etti. Sürücüsünün son anda kurtulduğu TIR'daki yangın bir saat süren çalışmayla söndürüldü. Yangında TIR kullanılmaz hale geldi.



HAKKARİ 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:26

GÜNEŞ 06:52

ÖĞLE 11:58

İKİNDİ 14:33

AKŞAM 16:55

YATSI 18:15

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