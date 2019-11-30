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Vali Akbıyık, Bilişim ile Üretim Atölyesi açılışını yaptı

İHA

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ile beraber Gazi İlk/Ortaokulunda Bilişim ile Üretim Atölyesi açılışını yaptı.

Vali Akbıyık, Bilişim ile Üretim Atölyesi açılışını yaptı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ile beraber Gazi İlk/Ortaokulunda Bilişim ile Üretim Atölyesi açılışını yaptı.
Gazi İlk/Ortaokulunda Bilişim ile Üretim Atölyesi açılışında okulları kazandırılan tasarım ve beceri atölyeleri ile ilgili sunum yapan İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, TasarımBeceri Atölyeleri'yle temel hedeflerinin teori ve pratiği bir araya getirmek olduğunu söyledi. Çocukların duygu, düşünce ve eylem olarak bütünsel gelişmesine hizmet etmek olduğunu belirten Gür, “Bizim bir zihniyet değişikliği iddiamız var, bunun için de eğitim ve toplumun bütün paydaşları bu çalışmayı sahiplenmeli. Tasarım ve Beceri Atölyeleri ile birlikte geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimiz bilim, sanat, spor alanında kendilerini geliştirecek olup soru çözümü, konu anlatımı gibi bir eğitim anlayışından üretimi, yapmayı, etkileşimi, derinleşmeyi öne çıkaran bir müfredat anlayışı gelişecektir. 2023 eğitim vizyonu kapsamında ilimiz genelinde açılan Beceri ve Tasarım Atölyesi sayısı 72 ye çıktı. 21 adet müzik atölyesi, 13 adet görsel sanatlar atölyesi, 5 adet ahşap atölyesi, 10 adet robotik kodlama atölyesi, 6 adet akıl ve zeka oyunları atölyesi, 1 adet bilişim ile üretim atölyesi, 3 adet stem atölyesi, 3 adet spor ve yaşam atölyesi, 2 adet drama ve eğitsel düşünme atölyesi, 1 adet dil atölyesi, 1 adet havacılık ve uzay atölyesi, 2 adet mühendislik atölyesi 4 adet Zkütüphane ilimiz eğitimine kazandırılmıştır" şeklinde konuştu.
Daha sonra Vali Akbıyık, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve beraberindekiler Şehit Erol Olçok İlk/Ortaokulunda akıl ve zeka oyunları atölyesini gezdiler. Öğrenciler ile bir süre sohbet eden Vali Akbıyık, öğrencilerle değişik zeka oyunları oynadı.

HAKKARİ

30 Kasım 2019 Cumartesi

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  • İKİNDİ 14:33
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