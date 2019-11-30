Başkanlardan yaralı askerlere ziyaret

Hakkari’deki dernek başkanları, yıldırım düşmesi sonucu yaralanan ve hastanede tedavi gören yaralı asker ve güvenlik köy korucularını ziyaret ettiler.

Hakkari merkez Davuş Tepe Üs Bölgesi'ne 2 gün önce yıldırım düşmesi sonucu Jandarma Astsubay Çavuş Bünyamin Duymaz ve Jandarma Uzman Çavuş Furkan Yılmaz şehit olurken, 13 asker ise yaralandı. Hakkari Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı İbrahim Adıyaman, ŞehitGazi Sen Hakkari İl Başkan Şirin Adıyaman, Hakkari MHP Kadın Kolları Başkanı Gülşah Turan ve beraberindekiler Hakkari Devlet Hastanesinde tedavileri devam eden asker ve güvenlik köy korucularını ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundular. ŞehitGazi Sen Hakkari İl Başkan Şirin Adıyaman, yaralıların sağlık durumlarının iyiye gittiğini belirterek, kendilerine geçmiş olsun dileklerinde bulunarak bir süre kendileri ile sohbet etti.

HAKKARİ 30 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:27

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