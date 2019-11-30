Duyarlı vatandaş kuyuya düşen köpeği kurtardı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Duyarlı vatandaş kuyuya düşen köpeği kurtardı

İHA

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Aydın Taş adlı vatandaş sabah işe giderken duyduğu sese doğru yönelmesi üzerine kuyuya düşen köpeği olduğu yerden çıkarttı.

Duyarlı vatandaş kuyuya düşen köpeği kurtardı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Aydın Taş adlı vatandaş sabah işe giderken duyduğu sese doğru yönelmesi üzerine kuyuya düşen köpeği olduğu yerden çıkarttı.
Yüksekova Yeşildere Mahallesinde ikamet eden Aydın Taş isimli vatandaş, sabah saatlerinde işe giderken gelen sesler üzerine yol üzerinde bulunan evin bahçesinde olan kuyuya baktı. Kuyuya düşen köpeği gören Taş, hemen kuyuya girerek köpeğin olduğu yerden çıkarttı. İnsanlık görevini yaptığını söyleyen Aydın Taş, ’’Ben Yüksekova Nedim Zeydan Caddesinde tandır ekmeği fırınını işletmekteyim. Sabah saat 7:00’de işe giderken bir evin bahçesinde köpek sesi geliyordu. Acı çektiğini fark ettim ve yaklaştım gördüğüm manzaraya içim sızladı. 2 metrelik su kuyusuna düşen köpeği kuyuya inerek çıkardım” dedi.

HAKKARİ

30 Kasım 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:27
  • GÜNEŞ 06:52
  • ÖĞLE 11:58
  • İKİNDİ 14:33
  • AKŞAM 16:54
  • YATSI 18:15
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Derecik kırsalında silah ve mühimmat ele geçirildi
YEREL HABERLER Derecik kırsalında silah ve mühimmat ele geçirildi
Hakkari belediyesinden köpek ve kedilere kuduz aşısı yapıldı
YEREL HABERLER Hakkari belediyesinden köpek ve kedilere kuduz aşısı ...
15 mahalle yolunda onarım ve stabilize çalışması yapıldı
YEREL HABERLER 15 mahalle yolunda onarım ve stabilize çalışması ...
Başkanlardan yaralı askerlere ziyaret
YEREL HABERLER Başkanlardan yaralı askerlere ziyaret
Yüksekova´da yaralı kaya kartalına tedavi
YEREL HABERLER Yüksekova´da yaralı kaya kartalına tedavi
Vali Akbıyık, Bilişim ile Üretim Atölyesi açılışını yaptı
YEREL HABERLER Vali Akbıyık, Bilişim ile Üretim Atölyesi açılışını ...
Vali Akbıyık’tan Reng-i Hakkari’ye ziyaret
YEREL HABERLER Vali Akbıyık’tan Reng-i Hakkari’ye ziyaret
Hakkari Valisi Akbıyık ilk kez nikah kıydı
YEREL HABERLER Hakkari Valisi Akbıyık ilk kez nikah kıydı
Kırtasiye malzemesi yüklü tır alev alev yandı
YEREL HABERLER Kırtasiye malzemesi yüklü tır alev alev yandı
Çukurca'da yanan TIR'a, askeri birliğe ait itfaiye aracı müdahale etti
YEREL HABERLER Çukurca'da yanan TIR'a, askeri birliğe ait itfaiye ...
Hakkari Valiliğinden ’15 günlük’ yasaklama
YEREL HABERLER Hakkari Valiliğinden ’15 günlük’ yasaklama
Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere 15 gün yasak 
YEREL HABERLER Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere 15 gün yasak 
Drone tasarlayan Tüner'den Vali Akbıyık'a ziyaret
YEREL HABERLER Drone tasarlayan Tüner'den Vali Akbıyık'a ziyaret
Yüksekova’da gıda denetimi
YEREL HABERLER Yüksekova’da gıda denetimi
Gerçek müzik aletlerine kavuştular
YEREL HABERLER Gerçek müzik aletlerine kavuştular
HATSO’dan DAKA Genel Sekreteri Güray'a plaket
YEREL HABERLER HATSO’dan DAKA Genel Sekreteri Güray'a plaket
Yıldırım düşmesi sonucu şehit olan asker için uğurlama töreni
YEREL HABERLER Yıldırım düşmesi sonucu şehit olan asker için ...
Şehit Uzman Onbaşı Çabuk, Hakkari'den törenle memleketine uğurlandı
YEREL HABERLER Şehit Uzman Onbaşı Çabuk, Hakkari'den törenle ...
Başkan Çoğaç’tan öğrencilere saz ve erbane
YEREL HABERLER Başkan Çoğaç’tan öğrencilere saz ve erbane
Yıldırım düşmesi sonucu şehit olan askerler törenle uğurlandı
YEREL HABERLER Yıldırım düşmesi sonucu şehit olan askerler törenle ...
Öğrencilerden Emniyet Müdürü Atanur’a ziyaret
YEREL HABERLER Öğrencilerden Emniyet Müdürü Atanur’a ziyaret
Evleri yanan aile destek bekliyor
YEREL HABERLER Evleri yanan aile destek bekliyor
Konyalı öğretmen babasından örnek davranış
YEREL HABERLER Konyalı öğretmen babasından örnek davranış
VEDAŞ Hakkari İl Müdürlüğünde görev değişikliği
YEREL HABERLER VEDAŞ Hakkari İl Müdürlüğünde görev değişikliği
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X