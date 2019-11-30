Duyarlı vatandaş kuyuya düşen köpeği kurtardı

'Ben evde 10 bin doların yerini unutuyorum'

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Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Aydın Taş adlı vatandaş sabah işe giderken duyduğu sese doğru yönelmesi üzerine kuyuya düşen köpeği olduğu yerden çıkarttı.

Yüksekova Yeşildere Mahallesinde ikamet eden Aydın Taş isimli vatandaş, sabah saatlerinde işe giderken gelen sesler üzerine yol üzerinde bulunan evin bahçesinde olan kuyuya baktı. Kuyuya düşen köpeği gören Taş, hemen kuyuya girerek köpeğin olduğu yerden çıkarttı. İnsanlık görevini yaptığını söyleyen Aydın Taş, ’’Ben Yüksekova Nedim Zeydan Caddesinde tandır ekmeği fırınını işletmekteyim. Sabah saat 7:00’de işe giderken bir evin bahçesinde köpek sesi geliyordu. Acı çektiğini fark ettim ve yaklaştım gördüğüm manzaraya içim sızladı. 2 metrelik su kuyusuna düşen köpeği kuyuya inerek çıkardım” dedi.

HAKKARİ 30 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:27

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